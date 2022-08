Jhonder Cádiz perde espaço no Famalicão

A saída de Simon Banza podia fazer com que Jhonder Cádiz ganhasse em definitivo um lugar no onze do Famalicão, mas a verdade é que tal facto não se tem verificado. De resto, o avançado venezuelano parece mesmo estar a perder espaço nas contas de Rui Pedro Silva. Depois de ter alinhado 25 minutos na 1ª jornada, Cádiz não foi convocado para o encontro da 2ª ronda, vendo nomes como Álex Millán, Rui Fonte e Théo Fonseca passarem-lhe à frente no que às opções do treinador diz respeito. Em 14 jogos na segunda metade da época passada (três como titular), Cádiz apontou um golo.