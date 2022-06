João Carlos Teixeira a caminho do Qatar

Depois de meio ano em Portugal, João Carlos Teixeira prepara-se para voltar a emigrar. O médio-ofensivo, de 29 anos, está a viajar para o Qatar, onde, ao que tudo indica, será reforço do Umm-Salal.João Carlos Teixeira foi um dos destaques do Famalicão na segunda metade da temporada, já que apontou dois golos e fez três assistências em 11 encontros. Agora, o internacional jovem por Portugal terá à sua espera um contrato de dois anos no país do Médio Oriente.Esta será a quinta experiência de João Carlos Teixeira fora de Portugal, isto na medida em que o jogador já representou o Liverpool, o Brentford, o Brighton e o Feyenoord.