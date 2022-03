João Carlos Teixeira eleito o melhor jogador de fevereiro da Liga Bwin

Chegado ao Famalicão no mercado de inverno, João Carlos Teixeira não demorou a causar impacto nos minhotos. Assim, o médio-ofensivo foi eleito o melhor o melhor jogador de fevereiro da Liga Bwin pelo Sindicato de Jogadores.O camisola 28 do Famalicão arrecadou 16,48 por cento dos votos, superando assim a concorrência de Ricardo Horta, do Sp. Braga (13,02 por cento dos votos), e de Matheus Reis, do Sporting (12,82 por cento dos votos). O reforço do Famalicão sucede assim a Pedrinho, do Gil Vicente, na conquista do prémio.No período em questão, João Carlos Teixeira apontou dois golos e fez duas assistências em quatro jogos.