João Pedro Sousa: «A ambição é ganhar ao Sporting»

João Pedro Sousa soma dois triunfos e um empate no histórico de jogos frente ao Sporting e o Famalicão nunca perdeu com os leões em casa desde que regressou ao principal escalão. Balanços favoráveis, contudo, que levaram o treinador a optar por um discurso mais calculista, pese embora não tenha escondido que "a ambição é ganhar o jogo" frente a um Rúben Amorim que apelidou como "um dos melhores treinadores do mundo".

"Para mim é totalmente irrelevante o que fiz frente ao Sporting. O que me deixa mais em alerta é que o adversário também sabe que sempre teve dificuldades com a competitividade do Famalicão, pelo que vamos para esta partida coma a máxima ambição para ganhar, mas não nos podemos desviar das dificuldades que vamos encontrar, já que o Sporting tem uma qualidade muito acima da média e é muito bem treinada", confidenciou João Pedro Sousa, garantindo que "não há desgaste no Famalicão" por força dos três jogos que a equipa realizou no espaço de uma semana: "Não há como fugir a esses três jogos num curto espaço, mas não é desculpa para cansaço, apenas motivo de orgulho para competir pelo resultado frente ao Sporting".

Sobre a estratégia que este jogo encerra e, mesmo reconhecendo que os índices de motivação tornaram a preparação mais fácil, o técnico famalicense assumiu que não está à espera de um Sporting diferente do habitual e aproveitou o contexto para não só reconhecer a qualidade, como elogiar tudo o que Rúben Amorim trouxe de novo ao futebol português.

"Seguramente que o Sporting não vai fugir muito do que tem sido, mas não estou de acordo com o Rúben Amorim quando diz que não está ao nível dos melhores treinadores. É dos melhores técnicos portugueses e, por consequência, dos melhores a nível mundial. O Rúben trouxe algo de diferente à Liga Bwin pela inovação tática que introduziu no jogo quando transitou de Braga para o Sporting. Ao ponto de muitos de nós até seguirmos a forma de jogar do Rúben Amorim, nem que seja porque perdemos muitas horas a perceber como se conseguia anular o seu modelo. É um treinador que vai introduzindo alterações mediante as características dos jogadores que tem à sua disposição, pelo que é extremamente fácil de analisar o sistema do Sporting, mas na prática é muito complicado de contrariar", justificou o treinador.