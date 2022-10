João Pedro Sousa: a mensagem para Moreno e o reencontro com "dois amigos"

Moreno elogiou João Pedro Sousa e João Pedro Sousa elogiou Moreno. Antes do jogo que vai pôr frente a frente o V. Guimarães e o Famalicão, os dois técnicos trocaram mensagens nas respetivas antevisões. O primeiro apontou a evolução do 'Fama' com o novo técnico ao leme, ao passo que o segundo deu os "parabéns" ao amigo de muitos anos. Por outro lado, também no lançamento à partida, João Pedro Sousa falou do reencontro com Anderson e Lameiras, que foram seus jogadores e que são dois "amigos"."Dou os parabéns ao Moreno, um amigo de muitos anos, sempre lhe reconheci competência. Chegou finalmente onde sonhava chegar. os resltados e exibições e o que introduziu é muito do que nós vemos do que querem os adeptos do Vitória. A equipa transpira o ADN do clube. Isso é trabalho do Moreno. O Vitória é uma equipa com dinâmica, intensidade e com qualidade coletiva e individual. E é tudo isto que nos vai trazer imensas dificuldades. O Vitória vive um momento empolgante, mas também vai encontrar uma equipa ambiciosa que quer cntinuar com os bons resultados. Quer melhorar o jogo e vamos competir pelos três pontos.""O Anderson e o Lamieras são dois excelentes jogadores, dois amigos. É curioso porque até fui responsável pela vinda do Lameiras para o Famalicão. Mas agora estão do lado do adversário e seguramente não vão fazer dos melhores jogos. Temos capacidade para anular essas duas peças importantes. ""No caso do Jaime o importante é recuperá-lo na totalidade. Recuperar os índices fisicos, os índices emocionais, para depois paulatienamente ir entrando e jogando. Seguramente pela qualidade que tem vai ajudar a equpa. O que se passa com o Jaime de entrar e ser mais um a ajudar é o que se passa com os colegas. Mesmo quem não tem estado no banco trabalha ajudando a equipa."