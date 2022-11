João Pedro Sousa: «A pior coisa que nos aconteceu neste jogo foi a lesão do Puma»

O embate entre o Famalicão e o Ac. Viseu ficou marcado por uma lesão aparentemente grave de Puma Rodríguez, jogador dos minhotos, numa situação comentada por João Pedro Sousa."Ainda não sabemos o que se passou exatamente, mas infelizmente, e digo isto como treinador e amigo do Puma, parece uma lesão grave. O pior que nos aconteceu neste jogo foi a lesão dele e a verdade é que estamos a ter má sorte com este tipo de situações, já que há algumas semanas tivemos a lesão do Théo Fonseca", sublinhou.O técnico fez ainda uma análise ao encontro: "Entrámos muito bem, tivemos uma ocasião logo no primeiro minuto. As duas equipas quiseram chegar a zonas de finalização, mas o Ac. Viseu fê-lo de forma mais rápida e apostando em contra-ataques. Numa dessas situações sofremos e a 1ª parte foi muito dividida. Na 2ª parte fomos superiores e marcámos, mas não deu para virarmos o resultado, que acaba por ser justo. No entanto, realço a forma como os jogadores trabalharam".