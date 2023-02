João Pedro Sousa: «Acho que tivemos muito Famalicão hoje»

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, abordou as incidências da derrota caseira (0-1) ante o Gil Vicente, a contar para a 20ª jornada da Liga Bwin."Infelizmente hoje perdemos um amigo aqui no Famalicão. O Rui Coelho era um jovem que trabalhava comigo na análise e observação dos jogos e do adversário. Há bastante tempo lutava contra uma doença que o afetou bastante e infelizmente perdemos o Rui hoje. Queria deixar um grande abraço de força e de coragem à família mas principalmente aos seus pais. ", começou por lamentar."Acho que tivemos muito Famalicão hoje. Se fosse resultadista, de facto, dizia que faltou muita coisa. Faltou-nos meter várias bolas dentro da baliza, podíamos ter evitado o golo, que foi também um dos poucos erros que tivemos. Mas a minha obrigação é fazer uma análise fria. Fizemos um jogo muito competente, conseguimos fazer o que preparámos e o que queríamos introduzir no jogo", frisou sobre o o técnicos dos minhotos."Infelizmente nos poucos momentos que cometemos erros, um deles deu golo sofrido. Depois não conseguimos recuperar. Não conseguimos empatar e virar o jogo. Seria de uma forma justa. Mas deixe-me também dar os parabéns ao Gil Vicente que lutou, tem uma excelente equipa, foi competitivo. Penso que foi um bom jogo mas infelizmente não atingimos o principal objetivo que era ganhar."