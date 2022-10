João Pedro Sousa: «Ainda estamos numa posição difícil, mas acreditamos que vamos dar a volta»

João Pedro Sousa iniciou esta sua segunda passagem pelo Famalicão com uma goleada sobre o Boavista, mas o técnico garantiu que tal facto não criou qualquer tipo de deslumbramento na equipa."Há sempre trabalho a fazer em termos mentais, mas é preciso ter consciência do que é preciso fazer para darmos à volta à situação porque ainda não demos a volta a nada. Continuamos conscientes de que estamos numa posição difícil, mas somos ambiciosos e acreditamos que, com trabalho emocional, tático, técnico e físico, vamos dar a volta. Temos desafios fortes todas as semanas e queremos sair da situação em que estamos o mais rápido possível", começou por explicar o treinador, que perspetivou ainda o encontro desta segunda-feira com o Arouca: "O Arouca é um adversário que tem feito jogos interessantes, é uma equipa muito competitiva. Independentemente do sistema em que possam jogar, o ADN é sempre o mesmo. Têm um corredor central equilibrado com e sem bola e os resultados dos últimos jogos têm sido equilibrados. Vamos ter desafios táticos exigentes para nós, mas estamos preparados".Defendendo que o facto de o Famalicão nunca ter vencido em Arouca é apenas um dado, João Pedro Sousa desvalorizou o facto de os seus pontas-de-lança ainda não terem marcado. "Não é importante o Álex Millán [que estava ao lado do treinador na conferência] marcar, mas sim o coletivo marcar. Ele fez um trabalho muito bom no último jogo e os golos foram fruto desse trabalho. Não há pressão sobre o Álex ou sobre outro jogador para ser o marcador de golos. Temos sim a pressão coletiva para marcarmos mais do que sofremos. Temos falado com os jogadores para percebermos como pensam em diferentes contextos do jogo e para eles nos conhecerem melhor", vincou.O timoneiro dos minhotos concluiu fazendo um balanço das suas primeiras semanas de trabalho. "Temos de perceber, de uma forma humilde, que há praticamente tudo para fazer. Chegámos com uma forma diferente de trabalhar, que não é nem melhor nem pior, e isso cria impacto. No último jogo foi positivo e queremos continuar este processo. Num ou outro ponto há alguma dificuldade, embora não haja qualquer tipo de resistência porque eles perceberam a proposta de trabalho. Eles têm trabalhado muito, quando há estas alterações eles sofrem um pouco a nível físico e emocional. Mesmo assim, quando chegam as vitórias tudo se ultrapassa com mais ou menos dificuldade. Estamos muito motivados para vencer outra vez", rematou.O início do jogo em Arouca está agendado para as 20h15 desta segunda-feira.