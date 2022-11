João Pedro Sousa: «Allianz Cup tem de ser o nosso Mundial»

O técnico João Pedro Sousa valorizou o trajeto ascendente que o Ac. Viseu tem vindo a protagonizar na era de Jorge Costa, mas também encara a estreia na Allianz Cup como uma oportunidade para o Famalicão evidenciar a evolução que a tranquilidade ambicionada reclama."O Ac. Viseu é uma equipa competitiva, bem organizada, atrevida na procura do golo e com uma estrutura virada para o desequilíbrio, além de que está a atravessar uma sequência de resultados e exibições importante, pelo que vai testar seriamente a nossa evolução", comentou o técnico famalicense, convicto em "dar uma resposta de acordo com a ambição formulada pelo Famalicão para esta competição": "Temos noção que ainda não tivemos nenhum jogo fácil esta época e que também ainda não conseguimos transformar nenhum desses desafios complicados em facilidades, de modo que o Ac. Viseu também não será simples, mas, independentemente do equilíbrio generalizado e do nosso grupo, vamos para a Allianz Cup com a ambição de passar à próxima fase"."Os resultados na Taça de Portugal e na Allianz Cup comprovam que há um aproximar na capacidade dos clubes dos escalões mais baixos frente a conjuntos da Liga Bwin. As coisas estão mais competitivas e é bom para as competições. Tivemos uma semana para recuperar do desgaste acumulado, mas o caminho ainda é longo e o regresso à competição, no único espaço possível no calendário, dará para perceber se o nosso trabalho está a ser bem desenvolvido", confidenciou João Pedro Sousa, salientando ainda que "a Allianz Cup tem de ser o Mundial do Famalicão": "Esta é única altura da época em que há espaço no calendário desportivo para esta prova se realizar e ainda bem que temos esta competição para disputar. Mau seria estar um mês parado".