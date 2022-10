João Pedro Sousa após passagem na Taça de Portugal: «Foi uma vitória de trabalho»

Depois do pesado desaire em Arouca, o Famalicão respondeu da melhor forma e eliminou o Trofense na Taça de Portugal. No final do encontro, João Pedro Sousa deixou muitos elogios ao comportamento da sua equipa."Foi uma vitória difícil, mas uma vitória de trabalho. Esta é a imagem que temos de dar, independentemente do resultado, se tivéssemos perdido estaria aqui a dizer a mesma coisa. Estou satisfeito com o comportamento dos jogadores, fizemos todos um bom trabalho. Quem visse a equipa da semana passada e visse este jogo achava que os jogadores e o treinador eram diferentes porque demos uma imagem completamente diferente. Está definido no clube e dentro do balneário que é assim que tem de ser", começou por referir.O técnico comentou ainda o facto de ter feito poucas alterações no onze: "Na antevisão disse que ia apresentar o melhor onze. Por ser a Taça ou outra competição não podemos alterar só por alterar. É o melhor onze para aquele jogo porque representamos um clube com uma história grande e temos uma responsabilidade grande. No entanto, isto não quer dizer que quem está de fora não tenha qualidade".