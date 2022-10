João Pedro Sousa atinge marca histórica

De regresso ao Famalicão, João Pedro Sousa atingiu um registo histórico ao serviço dos minhotos no embate com o Boavista. O técnico isolou-se no topo da lista de treinadores com mais jogos pelo clube na 1ª Liga (51), deixando para trás Abel Braga. João Pedro Sousa estreou-se com um triunfo por 2-0 frente ao Santa Clara, em 2019/20.