João Pedro Sousa: «Com os golos estabilizámos»

João Pedro Sousa destacou o "bom jogo" da sua equipa numa "vitória justa". "Entrámos a assumir rapidamente o jogo porque tínhamos a obrigação de procurar o golo desde o primeiro minuto. Fomos rápidos a executar e a pensar", afirmou o treinador. "Na segunda parte tentámos manter o ritmo com uma ou outra dificuldade no início, mas com os golos resolvemos e estabilizámos", acrescentou, concluindo com uma certeza: "Independentemente do adversário, vamos disputar o acesso à final."