João Pedro Sousa: «Com trabalho podemos subir mais um ou dois lugares, que é o nosso objetivo»

O Famalicão encara o jogo com o V. Guimarães a contar para a 28.ª jornada da Liga Bwin sabendo que, em caso de vitória, pode aproximar-se dos lugares que dão acesso às competições europeias. Ainda assim, João Pedro Sousa garantiu que esse aspeto não tira o foco à sua equipa."Encaramos este jogo da mesma forma como fizemos em relação a todos os que tivemos para trás, a nossa exigência é máxima independentemente do que nos possa trazer o jogo. Fala-se que nos podemos aproximar dos lugares de cima, lugares que eventualmente nos podem dar competições europeias, mas, como a nossa exigência é máxima, nada mudou em relação às últimas semanas nem nada vai mudar daqui para a frente. Independentemente do momento que o Vitória vive, sabemos da qualidade que o adversário tem. Têm feito um campeonato melhor do que o nosso, são mais fortes e os seus objetivos são diferentes dos nossos. O Vitória já atravessou momentos muito bons e a equipa tem muita qualidade. Esperamos um jogo com um grau de dificuldade muito grande, temos de estar no máximo das nossas forças e organização", começou por referir, explicando ainda o que espera do adversário: "Vamos enfrentar um adversário agressivo e que nos vai pressionar bastante, isto tendo em conta que pretendemos implementar um jogo de apoios na primeira fase de construção. Temos de ser competentes nesse momento porque vamos estar perto da nossa baliza e temos de perceber que, quando perdermos a bola, vamos ter pela frente uma equipa com um corredor central com jogadores rápidos e verticais. Queremos aguentar a pressão, recuperar a bola mal a perdemos e ter a bola próxima da baliza do Vitória. Temos as nossas armas e vamos criar problemas ao adversário".João Pedro Sousa comentou ainda as palavras do presidente da SAD, Miguel Ribeiro, que referiu que o objetivo do Famalicão passa por ficar entre os oito primeiros e chegar à final da Taça de Portugal: "No fundo será isso, mas mais objetivamente, de forma muito fria, temos de preparar este jogo para ficarmos nos oito primeiros classificados. Na Taça de Portugal temos de preparar dois jogos extremamente complicados nas meias-finais [FC Porto]. Como treinador não faz sentido falar-se de uma final quando há uma meia-final para disputar, ainda que o objetivo seja esse. O importante é colocarmos os pés no chão e perceber que temos de continuar a crescer como equipa e a ser competentes. Há um conjunto de equipas que estão muito perto umas das outras, facilmente subimos um lugar ou descemos três ou quatro. Temos de ser serenos e equilibrados, é com trabalho que podemos subir um ou dois lugares, que é o nosso objetivo".O início do jogo está agendado para as 20h15 desta sexta-feira.