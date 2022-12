João Pedro Sousa: «Dar continuidade ao bom jogo do Estoril»

João Pedro Sousa encara a deslocação a Chaves com a expectativa de dar continuidade ao triunfo que o Famalicão averbou no Estoril, naquele que foi o jogo de despedida dos minhotos na Allianz Cup. Ideia de evolução competitiva que o treinador defende em função das alterações estratégicas que introduziu na equipa durante a paragem do campeonato, pese embora tenha vincado a necessidade de envolvimento que a Liga Bwin reclama."Vamos encontrar um Chaves muito competente e com excelentes resultados em casa. Identificamos situações onde o adversário é muito forte e outras onde compete-nos criar problemas para criar desconforto. No fundo pretendemos dar continuidade ao bom jogo realizado no Estoril com o objetivo de ganhar. Sei que o discurso é repetitivo, mas é a nossa ambição, até porque sinto que há um crescimento claro da equipa", defendeu João Pedro Sousa, salientando que "é essencial manter a ideia de rigor e concentração": "O Jogo no Estoril serve de referência, mas já terminou e sabemos que não vamos trazer nada de Chaves se não apresentarmos o mesmo rigor e concentração. Além do mais, um triunfo em tanto tempo e jogos é demasiado redutor para as nossas aspirações. O Famalicão tem muito para fazer e muito para crescer".