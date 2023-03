João Pedro Sousa: «Diogo Queirós é um caso que me deixa desconfortável»

O Famalicão conseguiu um suado e importante triunfo na receção ao Casa Pia, chegando assim à marca dos 30 pontos. No final do encontro, João Pedro Sousa era, de forma natural, um treinador satisfeito.

"Entrámos muito bem, dominámos grande parte da 1ª parte e chegámos ao golo. Na 2ª parte houve uma forte reação do adversário e perdemos capacidade de ganhar duelos. No entanto, no global, penso que há justiça no resultado, ainda que se tivesse ficado 1-1 estaria aqui a dar os parabéns ao Casa Pia. Não podemos esconder que é mais fácil jogar com 30 pontos e no lugar em que estamos, mas queremos continuar a ser competitivos. Prometemos que íamos fazer uma 2ª volta com mais pontos e é isso que vamos fazer. No entanto, sabemos que temos jogos difíceis pela frente", vincou.

Dando ênfase à importância que todos os jogadores têm na equipa, isto num jogo em que Gustavo Assunção, habitualmente suplente, fez uma assistência, o técnico falou ainda do caso de Diogo Queirós, que tem apenas 8 minutos em 2022/23: "É um caso que me deixa desconfortável porque conheço o Diogo há alguns anos e porque sou o responsável pela chegada dele ao clube. É um excelente profissional e uma excelente pessoa, mas não tem tido oportunidades. Gostava de encontrar um espaço para ele e a única razão para isso não acontecer é o rendimento do Penetra, do Riccieli e do Enea [Mihaj]. Está difícil para ele, mas gostava que jogasse e tivesse rendimento ainda este ano".