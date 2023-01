João Pedro Sousa: «Dobre? Na teoria é um excelente jogador, na prática espero que sim também»

O Famalicão apresentou, esta segunda-feira, Alex Dobre como reforço para a segunda metade da temporada. Na antevisão do encontro da Taça de Portugal frente ao Leixões, João Pedro Sousa aproveitou para apresentar o jogador."O Alex chegou ontem e é alguém que conhecemos bem. Pode jogar pelos corredores laterais, tanto no esquerdo como no direito, e pelo corredor central. Pode jogar entre linhas ou no ataque à profundidade porque é rápido e forte fisicamente. Tem facilidade de remate com os dois pés e, na teoria, estamos a falar de um excelente jogador. Na prática espero que sim também porque fui eu que o escolhi. Esperamos que venha ajudar, o objetivo era juntar mais qualidade e mais soluções ao plantel. Esperamos que o período de adaptação, mas com certeza que vai ser muito útil", começou por referir, acrescentando que espera receber ainda mais reforços, especialmente para a frente de ataque.No plano oposto, Álex Millán rescindiu com o Famalicão e regressou ao Villarreal mais cedo do que o esperado, numa situação à qual o técnico também não fugiu: "Custa-me sempre falar deste tipo de situações quando os jogadores trabalham, são honestos e são solidários como foi o Álex. É difícil encontrar explicação porque a responsabilidade de o redimento do Álex não ter sido o melhor também é minha. Ele podia ter-nos ajudado mais, mas não conseguiu. Fizemos uma aposta nele quando chegámos, mas as coisas não correram bem. Não tem a ver só com a questão individual, mas também com a coletiva. Infelizmente para ele, quando a equipa começou a render, já estava outro jogador, no caso o Cádiz, a jogar. No entanto, desejo-lhe as maiores felicidades porque é um bom profissional e um excelente miúdo".