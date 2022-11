João Pedro Sousa: «Dominámos o jogo desde início»

O Famalicão bateu o Dumiense (4-1) em jogo a contar para a 4ª eliminatória da Taça de Portugal, tendo João Pedro Sousa elogiado a seriedade com que os seus jogadores encaram o encontro.

“Em primeiro lugar, é importante dar os parabéns ao Dumiense pelo jogo que fez e pelos adeptos que trouxe aqui. Criaram-nos problemas, principalmente no início do jogo, e tivemos de alterar a nossa forma inicial de ataque. Mesmo assim, dominámos o jogo desde início e acabámos por ser felizes e competentes na forma como marcámos de bola parada. Isso permitiu-nos fazer alguma gestão e resguardar um ou outro jogador. Sorteio mais fácil com menos equipa da 1ª Liga? Não, as equipas que foram eliminadas até aqui têm razões de queixa. Esta é uma competição muito competitiva e não pensamos que vai ficar mais fácil. Seja qual for o adversário que encontrarmos, vamos ter uma eliminatória competitiva e disputada”, referiu o técnico, que acrescentou ainda que o bis de Cádiz traz confiança ao jogador e que referiu que colocou Alexandre Penetra como central para o jogador não perder rotinas da posição.