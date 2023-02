João Pedro Sousa e a ambição na Taça: «Queremos avançar ainda mais»

João Pedro Sousa já colocou o Famalicão nas meias-finais da Taça numa ocasião e, esta época, quer fazer o mesmo. Para tal, os minhotos terão de bater a B SAD, num jogo que o técnico antevê como "difícil". Na ressaca da derrota frente ao Sp. Braga, João Pedro Sousa espera, ainda assim, uma resposta positiva dos jogadores."A história para nós é irrelevante. Importante para nós é a satisfação de estarmo em fase adiantada desta competição. Avançar ainda mais. Chegar às meias, mas antes de falarmos das meias temos de falar de um jogo difícil e jogar um jogo difícil. Como os outros das eliminatórias anteriores. Tivemos dificuldades para ultrapassar as eliminatórias anteriores. O jogo em Matosinhos. É isso que esperamos. Temos de torná-los menos difícil e com objetivo de vencer e passar.""Vem de um resulado muito positivo, com jogo interessante. É natural que o advesário venha motivado e com perspetiva de disputar o jogo ao máximo. Percebemos os pontos fortes do adversário, onde podemos ferir o adversário e esperamos uma equipa tal como as outras a cvriar problemas. Podem tentar explorar alguns pontos que eventualmente encontrem menos fortes no nosso jogo. Jogo competitivo, numa equipa que disputa liga competitiva. Resultados não foram melhores, mas faz jogos a nível competitivo muito alto. É registo que traz da competição da Liga que disputa para esta competição. Espero um jogo competitivo. Com um novo treinador, pode trazer novas nuances táticas.""Vai influenciar mas positivamente. Ao analisarmos o jogo, percebemos alguns pontos no nosso jogo que terão de ser melhorados. Falamos disso antes do jogo. Portanto. São situações qe temos de levar para este jogo para as corrigir. O adversário poderá tentar explorar algumas situações identificadas. Pegar no jogo anterior, apesar de derrota e de jogo interessante, com resultado penalizador. Tentar melhorar o jogo e o resultado.""Não queremos prolongamento. Por todas as razões. Mas fisicamente vamos estar bem. Já o provámos no passado. Não nos assusta fazer três jogos numa semana. Até queremos ter mais. O espaço temporal entre o último jogo e este é curto, mas não vai ser por aí que vamos ter problemas. Pode haver alterações no onze, mas não será por aí.""Nessa zona específica, perdemos o Puma e o Theo, ainda que fossem diferentes. A partir do momento em que os perdemos, precisamos de jogadores com estas características. Quer o Sanca, quer o Dobre, consegem mexer com o jogo, entrando ou jogando de início. Os dois conseguiram mexer com o jogo, pela sua criatividade, mobilidade e felizmente as coisas têm corrido bem para um e para outro. Nessa zona do campo estamos mais fortes."Difícil. Vem de facto um pouco destreinado, de uma realidade diferente, metodologia de treino diferente. Se calhar vamos ter de esperar mais alguns dias.""Mesmo que o soubesse neste momento, ia ser difícil transmitir essa ideia. Ainda temos treino, ainda vamos perceber como os jogadores estão a reagir e depois ter as sensações a esta sessão final. Aí poderemos avaliar quais os jogadores, qual o sector onde poderemos fazer alguma alteração."