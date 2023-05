João Pedro Sousa critica Sérgio Conceição: «Estava numa gritaria tremenda na minha cara...»

A celebração efusiva e a expulsão de Sérgio Conceição após o grande golo de Otávio A celebração efusiva e a expulsão de Sérgio Conceição após o grande golo de Otávio

Sérgio Conceição viu o cartão vermelho na reta final do FC Porto-Famalicão, ao festejar efusivamente após o golo de Otávio, dando a origem a alguns bate-bocas com o banco dos minhotos. João Pedro Sousa, treinador dos minhotos, foi instado a comentar o episódio com o técnico portista"Não sei o que se passou, quando dei por mim tinha o treinador adversário numa gritaria tremenda na minha cara. É lamentável. Percebo o calor das coisas, mas eu jamais faria aquilo. Sou bem educado e bem formado. E também vivo os jogos e tenho o coração à beira da boca. Mas isso não me permite gritar na cabeça do treinador adversário. Nem ouvi o que disse, estava focado no jogo e no que podia ainda fazer. Vivo assim a minha profissão e não vou mudar", justificou em conferência de imprensa após a eliminação da Taça de Portugal, com um 3-2 ante o FC Porto, após prolongamento.