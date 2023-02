João Pedro Sousa e a evolução de Luiz Júnior: «Infelizmente não vai ficar connosco muito tempo»

O último jogo do Famalicão, no caso frente ao Santa Clara, ficou marcado por mais um penálti defendido por Luiz Júnior- o segundo na presente temporada-, numa situação abordada por João Pedro Sousa na antevisão do jogo com o Portimonense.O Júnior tem tido uma evolução fantástica. Ele chegou para os sub-19 em 2019 e, na altura, era um jogador que se percebia que tinha de trabalhar muito. Ele vai chegar a um patamar muito alto, tem todas as condições para chegar lá e, infelizmente, não vai ficar connosco muito tempo. Gosto muito dele como pessoa e como jogador, mas se me perguntassem nessa altura se ele ia ser um guarda-redes deste nível, eu não acreditava. Ficou um guarda-redes deste nível pelo trabalho que fez e teve uma ajuda decisiva do Vítor Alcino, a pessoa que acreditou nele quando o viu a treinar nos sub-19 e que recomendou a subida dele à equipa principal. Todos os meses sentimos que o Júnior está a evoluir pequenos aspetos e que se está a tornar um guarda-redes com uma capacidade muito grande. É um guarda-redes que dá pontos e, quando assim é, é um guarda-redes de equipa grande e de liga grande. Felizmente para nós temos o Júnior; infelizmente, se calhar não o vamos ter por muito mais tempo", começou por referir o técnico.Na conferência esteve também Zaydou Youssouf, médio a quem João Pedro Sousa deixou vários elogios: "O Zaydou demonstrou que está pronto para ser sempre titular quando deixou de ser titular. Não mexeu com o tipo de trabalho que ele estava a fazer, com a atitude e com a vontade de ajudar dele. Ele saiu por questões táticas e técnicas, mas voltou ainda mais forte. Percebeu o que se pedia e teve uma boa evolução. Ele está confiante e a ajudar muito a equipa, sendo que os colegas também o ajudam a ele".