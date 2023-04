João Pedro Sousa e a falta de minutos de Diogo Queirós: «Se o puder ajudar, é isso que vou fazer»

Diogo Queirós tem tido dificuldades em afirmar-se no Famalicão e nem o facto de Mihaj se ter lesionado abriu as portas do onze ao internacional jovem por Portugal. João Pedro Sousa apostou em Otávio em Paços de Ferreira e voltará a fazê-lo esta sexta-feira contra o V. Guimarães, num cenário explicado pelo técnico na conferência de imprensa de antevisão ao jogo."Não me canso de falar da capacidade do Diogo Queirós e do quanto ele nos tem ajudado pela forma como ele trabalha. Neste caso, há dois pontos que foram fundamentais na nossa decisão [de apostar em Otávio no onze]: primeiro tem a ver com o facto de o Otávio vir com ritmo de jogo dos sub-23. Mesmo assim, teve de sair por dificuldades físicas no último jogo. Depois teve a ver com o facto de o Otávio ser um defesa-central de perna esquerda. Meter o Queirós à esquerda ou até adaptar o Riccieli à esquerda não seria a mesma coisa. A confiança no Otávio e no Queirós é a mesma e, tal como já disse, sinto-me desconfortável com a situação do Queirós. Se puder ajudar o Queirós na competição, é isso que vou fazer, quando perceber que ele vai ser a solução será sempre problema porque confio nele. Se não o conseguir fazer, espero ter ajudado para que ele, futuramente, encontre a solução que mais lhe agrade e que o possa ajudar em termos de carreira. Sei que tem qualidade para jogar noutros patamares", referiu.