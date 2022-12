João Pedro Sousa e a lesão de Puma Rodríguez: «É uma baixa impactante»

João Pedro Sousa recebeu, esta semana, mais uma má notícia, com a grave lesão sofrida por Puma Rodríguez, que vai retirar o extremo dos relvados por largos meses.Trata-se do segundo jogador do Famalicão a ser afetado por um problema físico de recuperação demorada, depois de Théo Fonseca. Uma situação que o treinador dos minhotos lamentou."Infelizmente, foi mais uma má notícia. Depois do Théo, temos esta lesão do Puma que vai ser para vários meses. Nas baixas, podemos incluir o Rui Fonte, que não está disponível. É um facto, estamos a ser magoados com estas lesões na zona do ataque, estamos a perder jogadores e tem-nos deixado apreensivos. Não há que esconder, estes 3 jogadores, mais se calhar o Théo e o Puma pelo tempo, vão fazer falta. Estamos mais fracos porque são bons jogadores. Temos de olhar para a frente, temos de os ajudar a recuperar o mais rápido possível. Temos de encontrar soluções dentro do plantel e dentro do que o mercado possa trazer. E com isto encontrar os caminhos para a vitória, que é o que nos interessa", disse, voltando a assumir que a lesão de Puma é um duro golpe."Quanto ao Puma, estamos a falar de um jogador que trouxe rendimento, ajudou-nos, era importante. Não podemos esconder. Também pelo que trazia todos os dias. É uma baixa impotante para nós e é impactante. Vamos todos ajudar o Puma, mas temos de nos focar nas soluções", concluiu.