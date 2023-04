João Pedro Sousa e a luta europeia antes do Arouca: «É perder energias pensar se vamos lutar pelo lugar A ou B…»

O Famalicão encara o jogo com o Arouca sabendo que, em caso de vitória, fica a apenas a dois pontos dos arouquenses, que estão atualmente no 6.º lugar (dá acesso à Liga Conferência). Apesar disso, o treinador João Pedro Sousa recusou a ideia de que a sua equipa olhe para este jogo como decisivo para estas contas europeias."É muito importante ganharmos este jogo, sempre disse que olhávamos sempre para a frente, mesmo quando estávamos em penúltimo lugar. Assim sendo, temos de olhar para a frente agora também. Queremos ultrapassar o Vizela, mas sabemos que vencendo este adversário e os próximos jogos vamos entrar em lugares que podem permitir o acesso às competições europeias. Temos essa consciência, mas também temos consciência que temos um calendário e um campeonato extremamente duro e complicado. Penso que é perder energias pensar se vamos lutar pelo lugar A ou B, temos de juntar energias para jogar e vencer o Arouca", começou por referir o técnico, que vincou o desejo de vingar a pesada derrota (4-1) sofrida na primeira volta do campeonato contra a formação de Armando Evangelista: "Temos muito presente o sentimento de toda a gente depois desse jogo, sentimos que não representamos bem o nosso clube e é com essa ideia que vamos para o jogo. Queremos ganhar como em todos os jogos, mas queremos provar, principalmente a nós próprios, que o que aconteceu foi uma desatenção da nossa parte. O Arouca é uma equipa extremamente complicada e tem sido competente, em termos táticos têm um jogo simples, mas eficaz. No corredor central tem jogadores com qualidade técnica acima da média e jogadores como os laterais que dão velocidade ao jogo. Na frente têm atletas com boa capacidade de finalização. Vai ser um desafio intenso, mas estamos preparados para ele".Deixando muitos elogios ao trabalho que tem sido feito nos escalões de formação do clube - os sub-19 lideram o campeonato nacional, por exemplo - João Pedro Sousa explicou ainda de que forma aproveitou a pausa na Liga Bwin. "Podemos analisar a paragem em duas vertentes. Uma positiva porque vimos de um jogo na qual a nossa qualidade ficou aquém do que vínhamos apresentando, portanto queríamos retificar algumas coisas para entrarmos nesta última fase da Liga mais fortes. Por outro lado, tivemos a condicionante de não ter o grupo todo porque tivemos jogadores nas seleções. No entanto, esses jogadores vieram motivados e motivação é o que não nos falta para este jogo", vincou.O técnico concluiu deixando elogios a Leandro Sanca, que também marcou presença na conferência de imprensa: "De uma forma redutora, podemos recordar que o Sanca e o Alex Dobre já foram decisivos através de golos. No entanto, eles têm dado mais do que isso. Têm dado capacidade de trabalho e dores de cabeça ao treinador, o Sanca é um dos grandes responsáveis por isso. Sei que ele não está satisfeito, mas tem respondido com trabalho e isso deixa-me satisfeito. Vai continuar a ser utilizado, a ser útil e vai atingir os seus objetivos".O início do encontro está agendado para as 20h15 desta segunda-feira.