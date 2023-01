João Pedro Sousa e a visita ao FC Porto: «Queremos discutir o resultado, mas teremos de estar no limite»

O Famalicão vive a melhor fase da temporada, com quatro vitórias consecutivas (duas no campeonato, uma na Taça de Portugal e outra na Allianz Cup), e visita este domingo o FC Porto com a ambição de dar seguimento ao processo de crescimento. João Pedro Sousa, em conferência de imprensa, lembrou que os dragões não estão no lugar que pretendem... nem o seu Famalicão."Importante é o presente e diz-nos que o FC Porto continua muito forte, o Porto não está no lugar que pretende. O Famalicão está a evoluir mas também não está no lugar que pretende. Será um jogo com um adversário de atitude muito pressionante e muito forte, como o Porto nos habituou nos últimos anos, aliás, desde sempre. É isso que vamos encontrar, estamos num bom momento e confiantes", começou por referir."Queremos ir ao Dragão discutir o jogo e o resultado, mas teremos de estar no limite em inúmeros parâmetros: taticamente, tecnicamente, fisicamente, emocionalmente… Teremos de dar resposta muito forte e estar nos nossos limites. Vamos encontrar equipa com ideia de jogo muito forte, muito pressionante. Espera-nos problemas, mas também queremos criar problemas ao adversário", acrescentou, lembrando a importância deste desafio contra com dos principais clubes nacionais na perspetiva de crescimento do seu jovem grupo."O jogo é muito importante, porque aconteça o que acontecer, vai ser bom e esta equipa vai crescer independentemente do resto. Somos uma equipa jovem, que tem mudado um bocado a forma de jogar, recentemente alterámos devido a lesões e outras questões. Penso que será um bom teste para nós", disse, reconhecendo que a equipa está "claramente melhor", mas longe de estar satisfeito."Nós treinadores, e eu incluo-me, nunca estamos satisfeitos, há sempre coisas para melhorar e corrigir. Mas temos consciência de que ainda há um trabalho muito longo para fazer e as coisas com calma vão chegar onde queremos, para sermos também mais competitivos, vencer mais vezes e sairmos do lugar onde estamos mais vezes", anotou João Pedro Sousa.O treinador do Famalicão elogiou ainda a ideia de jogo dos portistas. "Na análise aos jogos e ideia de jogo do Porto, está lá tudo. Sou um admirador da ideia de jogo do Porto, não me canso de elogiar trabalho do Sérgio Conceição e sua equipa técnica. Sabemos quais os pontos fortes, que são muitos, e onde podemos criar dificuldades", frisou.Cádiz, expulso no jogo da Taça diante do Leixões, é baixa certa para o Dragão, assim como os lesionados Théo Fonseca e Puma Rodríguez.