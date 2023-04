João Pedro Sousa e a vitória sobre o Marítimo: «Motivamos para a Taça»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Pedro Sousa salientou "a qualidade tática das duas equipas e a incerteza no resultado" (vitória sobre o Marítimo por 3-2), mas também vincou que "foi um triunfo justo por tudo aquilo que o Famalicão trabalhou na adversidade". "Esta vitória só foi possível porque houve um grande desgaste emocional e físico de todos e porque nunca abdicámos do nosso estilo. Acreditámos que era possível virar o resultado até ao último segundo e agora estamos híper motivados para correr atrás da final da Taça de Portugal", asseverou o técnico no final da partida na Madeira.