João Pedro Sousa e as acusações a Colombatto: «Admito que Pepe pode ter percebido mal»

João Pedro Sousa está convicto que Colombatto não insultou Pepe e acredita ter existido um mal entendido do jogador do FC Porto."Foi difícil de gerir, falei com o Colombatto porque são situações melindrosas. O jogador Tem a capacidade de gerir bem as situações de stress e encontrar um equilíbrio. São temas complexos, vai ser tudo ultrapassado para o bem de todos. Queria que as coisas se resolvessem. Se o Colombatto tivesse dito o que o acusam, não tenho dúvidas que ele pedia desculpa, mas também admito que o Pepe pode ter percebido mal. É um assunto demasiado feio para ser discutido no futebol. Vamos seguir a nossa vida e não alimentar um episódio desagradável.""Claro que teve impacto. Ficámos muito satisfeitos com o jogo que fizemos. Competimos com a nossa ideia e a nossa forma de jogar. Impusemos o nosso jogo em vários momentos. Conseguimos levar para o que pretendíamos e isso para nós é importante. Demonstrámos que estamos preparados para discutir os jogos a alto nível. Também teve um impacto negativo porque há ambição e quando não se consegue vencer, há sempre um impacto negativo. Temos dificuldade em gerir as derrotas porque não gostamos de perder. A exigência é muito grande. Tivemos tempo para conversar, digerir, descansar e vamos estar prontos para o Chaves.""Não quero dar esse jogo como exemplo, mas de uma forma geral. Entendo que devia falar-se do que é a essência do futebol no seu estado mais puro e falou-se mais de coisas extra futebol do que o próprio jogo. Falou-se pouco da excelente equipa do FC Porto e das dificuldades que teve. Falou-se pouco da excelente equipa do Famalicão, de como chegou ao fim dos 90 minutos a ganhar por 2-1. Porque não se fala de um jogador magnífico como o Otávio e do soberbo golo que marcou? Disto, pouco se falou. Porque não se fala da forma como o FC Porto festejou o golo, que foi bonito de se ver? O público paga o bilhete para ver golos daqueles, da acústica daquele estádio. Isso é que é fantástico. Isto, sim, é o estado mais puro do futebol e passou ali. Até da própria tristeza dos meus jogadores era relevante falarmos. A forma como os jogadores do FC Porto cumprimentaram os jogadores do Famalicão. A forma elegante como o staff do FC Porto se portou com os jogadores e treinadores do Famalicão. Isto é o futebol. Mas sabemos que há situações, de uma forma em geral, que estragam tudo isto."