João Pedro Sousa e o abraço a Paulinho, roupeiro do Sporting: «Um coração de ouro»

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, e Paulinho, roupeiro do Sporting, protagonizaram um momento de grande fair play antes do jogo que colocou frente a frente as duas equipas. À chegada ao estádio, os dois encontraram-se e trocaram um grande abraço, antes de umas breves palavras, num momento que foi depois partilhado pelo próprio Famalicão.Esta quarta-feira, o técnico recorreu às redes sociais para falar do amigo, com quem se cruzou precisamente no Sporting."Conheci o Paulinho em 2014, e soube, desde aí, que seria uma amizade genuína.Trabalhámos juntos e uma amizade surgiu, nada que eu não esperasse, pois é alguém com um coração de ouro, que traz felicidade e propósito à vida das pessoas. Infelizmente, ou felizmente, deixámos de trabalhar juntos e os nossos percursos começaram a ser feitos sem a companhia mútua, mas o amor um pelo outro manteve-se. Tenho a felicidade de o continuar a encontrar, saber que está bem e conversar, nem que seja por uns breves minutos. Os tempos mudam, mas a amizade prevalece. Obrigado por seres meu amigo. Obrigado Paulinho!!", escreveu João Pedro Sousa nas redes sociais.