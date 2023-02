João Pedro Sousa e o caso com o Al-Raed: «Que não aconteça com mais ninguém»

João Pedro Sousa comentou, esta terça-feira, o processo contra o Al-Raed, no qual a FIFA lhe deu razão . O técnico diz que é um assunto encerrado, mas deixou um apelo para que situações assim não se repitam."A FIFA deu-me razão. Nunca foi um problema, razão estava do meu lado. Infelizmente, não devia acontecer em nenhum clube, país ou liga. Aconteceu comigo, mas felizmente o assunto está encerrado. Agora é esperar que não volte a acontecer e com nenhum profissional de futebol", disse.João Pedro Sousa, recorde-se, foi despedido do Al-Raed, da Arábia Saudita, por ter criticado publicamente os jogadores