João Pedro Sousa e o jogo com o Sporting: «Vem em altura boa»

É com motivação total que o Famalicão prepara o jogo com o Sporting, este domingo. João Pedro Sousa não esconde a satisfação por poder participar em jogos decisivos e diz mesmo que este embate com os leões vem numa altura boa.Estamos muito motivados. São jogos importantes para atingirmos objetivos a que nos propusemos. Vem em altura boa, numa altura de decisões e o trabalho que nós vimos a fazer é para isto, para chegar às decisões, para ocupar lugares como o que neste momento estamos a ocupar na Liga. Na Taça de Portugal o que gostávamos de disputar o acesso à final, continuamos lá e temos consciência de que podemos continuar a disputar esse acesso à final, mas tendo consciência de que temos de manter ritmo. As dificuldades continuam, mas queremos atingir os objetivos, que é manter o lugar na Liga e jogar a final da Taça de Portugal."Não acredito. Como disse, já tivemos essa conversa cá, estamos preparados para este ritmo forte, esta densidade competitiva. Jogadores estão preparados, mentalizados de que é isto que queremos. É isto que eles querem. É bom sinal para o clube. Estamos preparados para esta densidade competitiva. Há a questão física e a emocional, mas estamos frescos. Temos vindo a dar respostas fortes. O último jogo da Liga é prova disso. Conseguimos virar o resultado, tem a ver com a capacidade emocional que os jogadores revelaram. Foi positiva e forte.""São contextos diferentes. Estamos a falar de uma meia-final, mas de jogos e equipas diferentes. A nossa equipa é diferente, o resultado é diferente, o momento da época também é diferente. São contextos distintos. O que vamos olhar é para o jogo de amanhã, que é importante para nós, independentemente do que queremos. Queremos manter a posição e temos de jogar da mesma forma e com a mesma ideia de jogo, com a mesma abordagem, jogar para disputar os três pontos. Depois vamos analisar mediante este jogo, o que aconteceu, o desgaste físico, o tempo de paragem, que é diferente da altura que mencionou, e vamos tomar decisões para a segunda mão. Não damos como perdida. Vamos para a segunda mão a tentar virar a eliminatória. Se se vai fazer alguma gestão, obrigatoriamente temos de mudar dois jogadores por castigo, mas se há gestão é para abordarmos o jogo da melhor forma. Não é poupar A ou B, desvalorizar este jogo para valorizar a taça. Não vai acontecer. A palavra gestão não me agrada. O Martin vai jogar. Tenho total confiança nele. Estou tão descansado como se jogasse o Penetra. O Martin quando foi chamado tem dado rendimento, durante a semana também. Não joga o Penetra, joga o Martin.""Falamos de uma liga muito competitiva, onde ganhar é muito difícil. Se o adversário apresenta valências que tem demonstrado, qualidade individual, níveis competitivos altos, vamos encontrar um desafio grande. Independentemente do adversário e de queum vai jogar, a ideia não muda. Vamos abordar o jogo da mesma forma, mesmo sendo numa sequência tão forte como esta. O objetivo é o mesmo. Claro que percebemos que o adversário pode tentar entrar forte para desgastar-nos, porque sabe que temos muitos minutos. Apesar de termos trabalhado para isso e estarmos preparados, em certos momentos não estamos tão habituados como gostaríamos. Diferente de jogarmos 2 ou 3 meses nesta sequência, como no caso do adversáro. Não é assim tanto no nosso caso. Acredito que a resposta será positiva, mas percebemos que o adversário entra sempre forte de forma a tentar condicionar a forma de jogar do adversário. O Sporting vai tentar condicionar as nossas ações, a tentar pressionar com e sem bola, temos de dar respostas a todos os níveis. Taticamente, o adversário apresenta qualidade, em termos estratégicos tem variantes interessantes e consegue desbloquear determinados sistemas e temos de estar sempre atentos.""É o Gustavo Sá que vai jogar.""Este balneário não precisa de motivação. Estamos motivados. Não quer dizer que corra bem, porque quando não corriam era a mesma coisa. Estão a correr bem, estamos a ter bons resultados e exibições são boas. Com o Marítimo não vi diferença durante a semana e este jogo com o Sporting. Não vejo diferença. A motivação é manter o lugar em que estamos. Podemos aproximar-nos do adversário acima e isso é motivação extra. Reconhecemos uma valia tremenda no adversário, mas não é por jogarmos no estádio A ou B ou com o adversário A ou B que vamos estar mais motivados."