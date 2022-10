João Pedro Sousa e o jogo com o V. Guimarães: «Temos de estar nos limites»

João Pedro Sousa não espera facilidades no jogo contra o Vitória, uma equipa que lhe mereceu elogios e que exige atenção no limite. A receita, segundo o técnico, passará por tentar controlar a história do encontro."O plantel e o grupo de trabalho nunca deixou de estar empenhado e com o objetivo de somar pontos. So que são coisas n o futebol difíceis de explicar. Um fenómeno complicado de perceber a razão de as coisas acontecerem. Por alguma razão as coisas não estavam a sair. O empenho tem sido o mesm. Nós, equipa técnica, chegámos para ajudar. O que conseguimos mudar foram os resultados, mas temos noção e consciência de que há trabalho para fazer e que não podemos de forma alguma forma pensa que o processo está terminado. As coisas não vão andar a velocidade de cruzeir. Temos de trabalhar muito e há muito a melhorar para alcançar os objetivos.""Vamos encontrar um adversário que vem de uma sequência positiva, nos últimos três jogos tem três vitórias. É uma equipa que está numa fase de muita confiança. Cada jogo tem a sua história e a história que queremos levar é uma história de maxima exigência. Entramos em campo para fazer a história do jogo cair par ao lado do Famalicão. Temos de controlar a bola, porque com equipas como estas em ambientes com estes, se não tiverrmos a bola, vamos ter dificuldade. A estratégia passa pelo que conseguimos fazer. Queremos trazer a hitsória do jogo para o nosso lado e impor a nossa estratégia. É um adversário muito competetente, vai obrigar-nos a uma exigência grande a todos os níveis. Temos de estar nos limites."