João Pedro Sousa e o momento do Famalicão: «As coisas vão surgir porque o plantel tem qualidade»

Mais de um ano e meio depois, João Pedro Sousa está de regresso ao Famalicão, numa caminhada que será iniciada no domingo, frente ao Boavista. Na antevisão da partida, o técnico assumiu estar à espera de dificuldades, mas vincou estar satisfeito com o que viu até aqui."Foi uma boa semana de trabalho, agora é importante termos consciência do momento em que estamos e ter coragem de o assumir. Não queremos continuar na posição em que estamos, queremos marcar mais, deixar de sofrer e ganhar rapidamente. A equipa nunca deixou de trabalhar, mas percebemos, sem criticar o meu colega que aqui esteve, que temos de trabalhar mais, correr mais e disputar todos os lances nos limites. Há uma grande responsabilidade associada ao facto de representarmos um clube como o Famalicão", referiu o técnico, que abordou ainda o facto de os famalicenses terem apenas um golo marcado no campeonato: "Queremos marcar mais golos rapidamente, só assim podemos chegar às vitórias. Temos de olhar mais para a baliza, colocar mais gente nas zonas de finalização e defender melhor. Os jogadores sabem que os defesas são os primeiros avançados e vice-versa. As coisas vão surgir porque o plantel tem qualidade. Neste momento, este é o plantel que eu quero, é o melhor plantel do mundo. Vai ser complicado fazer a convocatória porque todos deram o máximo".Assumindo que o facto de poder com jogadores como Riccieli e Gustavo Assunção, que estavam no plantel na sua primeira passagem pelo clube, é importante para que todo o processo flua com naturalidade, João Pedro Sousa analisou ainda o adversário desta jornada: "O Boavista teve um início de campeonato muito interessante e vai ser um jogo extremamente complicado. No entanto, o nosso foco esteve em nós e em corrigir algumas coisas na nossa ideia de jogo que queremos levar para o jogo. É claro que há uma ou outra coisa na qual olhamos para o adversário, que é uma equipa competente e que, mesmo quando perdeu, disputou todos os jogos até ao fim. O Boavista é uma equipa muito equilibrada ofensiva e defensiva e, mesmo jogando com uma linha de cinco defesas, consegue desdobrar-se e pressionar alto com jogadores como o Pedro Malheiro. Temos de perceber onde é que os médios gostam de pressionar e tentar arranjar espaço a partir daí".À margem do encontro, o técnico preferiu não comentar o caso das acusações de alegado assédio sexual do treinador da equipa feminina, Miguel Afonso. "Por norma não fujo a perguntas, mas não vou conseguir responder. Devido ao trabalho que tive nos últimos dias, li a notícia mas não estou inteirado do assunto. Não sei o que se passou ou que não se passou e não quero fazer comentários sobre um assunto que não domino. São situações delicadas e melindrosas e não queria estar a prestar qualquer tipo de declaração sobre o assunto", disse.O início do encontro, que se disputa em Famalicão, está agendado para as 20h30 de domingo.