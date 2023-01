João Pedro Sousa e o momento do Famalicão: «Procurávamos estes resultados e exibições há algum tempo»

Depois de dois triunfos consecutivos, o Famalicão prepara-se agora para receber o Vizela em jogo a contar para a 15ª jornada da Liga Bwin. Na antevisão do encontro, João Pedro Sousa deu voz à vontade da equipa em dar sequência aos bons resultados."Na semana passada disse que qualquer resultado que não fosse a vitória não nos iria deixar satisfeitos. Agora sublinho por baixo, o objetivo para este jogo é o mesmo. No entanto, só as palavras não chegam. Temos de nos preparar e trabalhar como temos feito e temos de perceber que vamos ter um desafio muito complicado. O Vizela é uma equipa competitiva, bem trabalhada, com excelentes jogadores e com uma capacidade individual e coletiva muito interessante. Vem de um resultado impactante, pela qualidade e pelo resultado final, e vamos encontrar uma equipa ambiciosa e motivada. O desafio é tremendo, mas gostamos destes desafios. Estamos motivados, procurávamos estes resultados e estas exibições há algum tempo. Vamos tentar manter, mesmo sabendo que não é fácil", começou por referir o técnico, que deu ênfase, no entanto, ao facto de ainda haver muitas coisas a melhorar: "Há um crescimento que tem vindo a acontecer há algumas semanas. Percebíamos que havia um transfer do trabalho feito nos treinos para os jogos, mesmo quando os resultados não foram os melhores. Tivemos algumas lesões e tivemos de adaptar a nossa forma de jogar com as características de outros jogadores. Foi isso que aconteceu, mudámos algumas peças e os jogadores e a equipa técnica nunca baixaram os braços. Isto não quer dizer que as coisas estão finalizadas, disse no balneário que foram apenas dois jogos. Não vai ser tudo fácil, ainda há muita coisa para melhorar".Assumindo que a equipa vai ter de ir ao mercado para reforçar a frente de ataque, João Pedro Sousa abordou ainda o facto de o Famalicão ter apresentado o onze com a média de idade mais baixa de todo o campeonato na última jornada. "Isso tem a ver com o projeto do clube e com o rendimento dos jogadores. Jamais tomo uma decisão pela idade dos jogadores, seja com um jogador novo e inexperiente ou com um jogador mais velho e experiente. O foco é o rendimento e tem coincidido em apresentarmos uma equipa jovem. Se me perguntam se tenho prazer em que isso aconteça digo que claro que sim. Mas pelo facto de serem jovens que estão a acabar de chegar ao futebol profissional, ao seu sonho, e estão a jogar, a marcar golos e a ajudar a equipa a ganhar", sublinhou.O técnico concluiu salientando a importância de a equipa estar há três jogos sem sofrer golos: "Para atacarmos bem temos de defender muito bem e estamos a ser dedicados e concentrados nessa fase. Isto não tem só a ver com os defesas, mas sim com toda a equipa. Temos falado muito desse momento do jogo, que é importante para nós, e as coisas têm corrido bem. No entanto, tal como referi, ainda há coisas a melhorar".O início do encontro está agendado para as 21h15 desta sexta-feira.