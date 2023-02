João Pedro Sousa e o "perfil físico" do Portimonense: «Não nos sentimos confortáveis com este tipo de adversários»

A jornada 24 da Liga Bwin arranca esta sexta-feira com o Famalicão-Portimonense, sendo que os minhotos chegam a esta jornada motivados pelo triunfo da semana passada frente ao Santa Clara. Na antevisão do encontro, João Pedro Sousa assumiu estar à espera de dificuldades, mas vincou o desejo de ver a sua equipa continuar a subir na tabela."O nosso objetivo passa por ganharmos o jogo e o importante é percebermos que o adversário nos vai trazer desafios difíceis. O Portimonense é uma equipa competitiva, difícil de bater e que tem feito um campeonato interessante. É uma equipa com um perfil físico acima da média- até mesmo fora do comum na nossa liga- e a verdade é que não nos sentimos muito confortáveis com este tipo de adversários. No entanto, temos de estar preparados e encontrar estratégias para contrariar isso. Primeiro temos de tentar evitar os duelos e, quando eles acontecerem, evitar que caiam para o lado do adversário. Para além disso, o Portimonense tem também jogadores técnicos e temos de ter cuidado", começou por referir, indo depois mais longe na explicação em relação à forma como os minhotos podem contrariar os pontos fortes do adversário: "É importante termos bola e controlarmos as referências na frente do Portimonense, que aposta num jogo muito vertical. O nosso posicionamento defensivo quando perdemos a bola tem de ser rigoroso, temos de ser agressivos na primeira bola e as segundas linhas têm de encurtar os espaços. Se isso não acontecer vamos ter problemas".Elogiando o facto de este jogo ter a si associado uma vertente social- vai ser recolhido material escolar para estabelecimentos de ensino na Guiné-Bissau-, o técnico vincou ainda o facto de o Famalicão poder ultrapassar o Portimonense em caso de triunfo. "Sempre dissemos que queríamos subir na tabela e somar pontos. É isso que fazemos, tentamos perceber qual o desafio que temos para este jogo. Sabemos que, somando os três pontos, damos um passo em frente, fazemos 27 pontos e vamos subir na tabela classificativa", referiu.Questionado sobre a possibilidade de os famalicenses ainda poderem ter outro tipo de ambições, no caso a qualificação para a Europa, João Pedro Sousa foi perentório: "Não, não. Neste momento já passou mais de metade dos jogos, faltam 13 jogos. Ainda não conseguimos chegar a uma posição que nos deixasse satisfeitos, portanto temos de chegar primeiro. O objetivo é chegarmos a uma posição que ambicionamos, ou seja, no mínimo uma posição na primeira metade da tabela e depois percebermos o que vai restar do campeonato para somarmos mais pontos. O nosso objetivo é jogarmos bem, ganharmos e ficarmos na primeira metade da tabela".O início do encontro está agendado para as 20h15 desta sexta-feira.