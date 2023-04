João Pedro Sousa esperançoso para a 2ª mão: «Infelizmente não conseguimos mais do que isto»

O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, analisou a derrota (1-2) referente à primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, averbada dentro de portas."O FC Porto é que nos colocou inicialmente um desconforto. Entrámos um bocadinho retraídos, envergonhados e, se calhar, um pouco ansiosos no jogo. Claro que não há coisas positivas. É difícil encontrá-las quando sofremos um golo, mas o que é certo é que a equipa reagiu depois de sofrer um golo, desinibiu-se e fomos à procura desse jogo que nós queríamos, foi isso que falámos antes do jogo e isso que pretendíamos. Ou seja, tentar de alguma forma, com o nosso jogo, colocar dificuldades no FC Porto. Só assim é que conseguimos disputar o jogo, o resultado e a eliminatória. Aí sim, equilibrámos o jogo mas não conseguimos equilibrar. Na segunda parte, especialmente, foi um jogo muito fechado, com poucas oportunidades de um lado e do outro. Chegámos poucas vezes à baliza. Queríamos chegar mais vezes e colocar mais gente em zonas de finalização mas não conseguimos. O jogo foi muito competitivo, houve muitos duelos, com primeiras e segundas bolas com muita intensidade. Infelizmente, não conseguimos mais do que isto. Sofremos o segundo golo e não lhe conseguimos dar resposta, mas estamos e vamos lutar pela eliminatória, como prometemos. Vamos para a segunda mão com a esperança de que podemos virar [a eliminatória]", vincou o técnico dos minhotos."Pelos jogos passados não me parece [que exista cansaço da equipa]. Se repararmos bem, os jogadores que jogaram o último jogo com o Marítimo durante 98 minutos e agora fizeram 96, acabaram bem hoje. A fadiga não me parece. Em termos emocionais, este jogo tem uma carga forte. Se calhar, custou-nos mais recuperar em termos emocionais, recuperar da ansiedade com 15 minutos muito complicados e difíceis. Sofremos o golo. Havia algum receio que a equipa se desconcentrasse e desiquilibrasse em termos emocionais mas isso não aconteceu, aconteceu exatamente o oposto. A equipa libertou-se e foi à procura do nosso jogo para tentarmos dar a volta ao jogo e resultado. Ficámos com a sensação no início da 2ª parte que podíamos dar a volta a esse resultado mas infelizmente aconteceu o oposto.""Como falámos, teria de acontecer hoje o melhor Famalicão. Não gosto de dizer que tem de ser o melhor Famalicão e um FC Porto menos bom. Nestas fases, as equipas grandes... Não vamos encontrar um FC Porto diminuído. Temos de estar a um nível muito alto. Vamos tentar para disputar a eliminatória."