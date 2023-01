João Pedro Sousa: «Estamos convictos de que vamos fazer uma segunda volta bem melhor»

O Famalicão fechou a primeira volta com um empate a zero diante do Rio Ave , num jogo no qual os famalicenses até desperdiçaram um penálti. Em jeito de análise e também balanço, João Pedro Sousa assume que queria mais deste jogo e também do que foi feito até agora, mas promete uma segunda volta melhor em todos os sentidos."Foi um início de jogo difícil. Não conseguimos desbloquear o nosso jogo e sentimos dificuldades essencialmente para recuperarmos a bola nas zonas que gostamos. Tivemos problemas na pressão e dificuldades em recuperar posição. O Rio Ave criou-nos problemas, obrigou-nos a correr muito à largura. Ainda assim, permitimos muito pouco no último terço. Houve só um remate que o Júnior defendeu e pouco mais. Mas estávamos desconfortáveis porque estávamos a correr muito atrás da bola.Ao intervalo mudámos a forma como estávamos a pressionar. O Ivo juntou-se ao Cádiz na pressão e passámos a pressionar mais na frente. Criámos problemas ao Rio Ave. Depois, com bola, ajustámos um ou outro posicionamento dos nossos laterais e encontrámos o nosso jogo. Fomos mais agressivos com e sem bola, chegámos mais rápido a zonas de finalização quer em ataque posicional quer em ataque rápido. Criámos várias situações para chegar ao golo na segunda parte, mas infelizmente não concretizámos.Tivemos ainda o penálti, mas não fomos competentes para colocar a bola na baliza. Apesar de termos tido mais oportunidades, não posso deixar de aceitar o resultado.Claro que queríamos fazer mais. Queríamos ter esta capacidade mais cedo. Olhando para o presente, estamos convictos de que vamos fazer uma segunda volta bem melhor e que vamos somar mais pontos. Empatámos com o Rio Ave e foi a primeira vez em casa desde que cá estou que não marcámos. Foi também o segundo jogo em que não fizemos golo para a Liga. Continuamos confiantes de que o nosso jogo vai trazer vitórias. Vamos ganhar mais vezes e somar mais pontos do que na primeira volta".