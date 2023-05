João Pedro Sousa: «Eu tinha de fazer mais, com estes jogadores não fico satisfeito com um 7.º lugar»

Já arredado da possibilidade de chegar às competições europeias, o Famalicão fecha a época 2022/23 com uma visita ao reduto do Rio Ave. Na antevisão do encontro, João Pedro Sousa vincou o desejo da equipa em lutar pelo 7º lugar, ainda que isso esteja dependente de uma ‘escorregadela’ do Chaves."Jogo aberto? Penso que sim, as duas equipas procuram um jogo ofensivo e não há aqui qualquer questão defensiva em termos classificativos. Queremos jogar bem e tentar ganhar para, se possível, terminarmos num lugar mais acima do que aquele em que estamos neste momento", vincou, deixando no ar a hipótese de aproveitar a partida para ver em ação alguns jovens: "O mais importante para os jovens do plantel, dos sub-23 e dos sub-19 é o nosso dia-a-dia e as semanas em que eles trabalharam connosco. Eles sabem como é que a equipa técnica pensa, primeiro vem o treino e depois o jogo. Ainda assim há uma ou outra situação que é importante vermos em competição, amanhã veremos se há essa possibilidade".Chegado ao clube com a época já em andamento, o treinador não esconde que fica com um amargo de boca por não ter fechado o campeonato numa posição mais alta na tabela classificativa. "O nosso primeiro objetivo foi a manutenção e conseguimos isso em março, aspeto que permite que o clube se prepare para a época seguinte com uma margem bem maior do que nos últimos anos. No entanto, eu tinha de fazer mais, com estes jogadores não fico satisfeito com um 7º lugar. Pela qualidade que eles têm, fico muito insatisfeito e triste por a época terminar. O futebol é muito complexo, até considero que o nosso melhor período em termos de rendimento coincidiu com a pior fase em termos de resultados", asseverou.O início do jogo entre o Rio Ave e o Famalicão está agendado para as 19 horas desta sexta-feira.