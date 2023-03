João Pedro Sousa: «Europa? Ainda há meses estávamos em dificuldades»

Foi com João Pedro Sousa ao leme que o Famalicão iniciou a retoma e conseguiu chegar ao nono posto da tabela. Atualmente, os minhotos estão a sete pontos do sexto lugar, que pode dar vaga europeia, mas o técnico não quer falar ainda dessa possibilidade, lembrando o contexto de dificuldade de que o clube saiu ainda recentemente.Jogo com o Boavista: "Esperamos e queremos o Famalicão que temos vistos numa grande partes destes últimos três meses. Um Famalicão ambicioso, competitivo, concentrado, a acreditar no seu jogo, que pode disputar jogos para ganhar. É isso que vamos levar para um jogo difícil, num campo complicado. O adversário utiliza a sua casa para se empolgar e para somar pontos. Diz-nos isso a classificação. Mas também temos a consciência de que vamos defrontar um adversário que vai colocar desafios diferentes. Foi uma semana boa, uma semana virada para respondermos a essas dificuldades e para não fugirmos a essa identidade e do que temos feito. Entrar no jogo preparados para o disputar e com vontade de vencer."Equipas tranquilas e jogo descomplexado: "Pode ser um bom jogo não só por isso. Nos últimos jogos que temos feito e em que estávamos em situação mais complicada, não deixámos de fazer bons jogos. Independentemente da classificação. Não vejo razão para estarmos tranquilos. Não conquistámos nada, não estamos a salvo de nada. Sempre dissemos que os lugares abaixo deste não interessavam. Não vejo razão para estarmos tranquilos. Temos de trabalhar e jogar no máximo. São jogos muito complicados. Temos de ir no máximo porque só assim podemos trazer bom resultado."Regressos de castigo: "Temos um famalicão mais forte e na máxima força. Para além do Puma e do Théo, não temos baixa nenhumma. Independentemente dos nomes, interessa estarmos todos juntos e disponíveis. É isso que vai acontecer. Estamos mais fortes, pela possiblidade de termos praticamente toda a gente."Uma volta no sétimo lugar: "O trabalho é de todos. Quando cá chegámos, frisámos isso. Tínhamos a noção clara de que tínhamos capacidade, a possibilidade e dever de fazermos melhor. Não é melhor do que quem cá estava, é melhor ao fim de 15 dias, três semanas, um mÊs. Precisamos de tempo para colocarmos em jogo o que estávamos a treinar. Esse tempo foi-nos dado, os jogadores também precisaram de um período de adaptação. Foi gradualmente que chegámos ao nível competitivo e de resultados para chegarmos a esta classificação e a esta qualidade de jogo. Com isto não estamos satisfeitos, não é altura para fazer balanços. Não somos ingénuos e olhamos para a classificação mas com o intuito de perceber que estamos no bom caminho e que o trabalho está a dar frutos. Nunca escondi que tem sido difícil para eles. O Kadile é um exemplo. Trabalha bem, tem personalidade forte, é maduro nestas questões da análise. Diz que trabalha e não tem tido tempo de jogo que gostaria. Reflexo do trabalho é um bocado isto. Jogadores que trabalham e fazem tudo o que o treinador pede, dão o máximo e por uma razão ou por outra não jogam, mas que são o maior suporte da equipa, do treinador e dos resultados. Se há balanço a fazer é esse. Todos trabalham bem, todos acreditam e isso é uma ajuda muito grande. Relativamente ao campeonato e à Taça, no final fazemos balanço. Convictos de que vai ser positivo."Onde pode chegar: "Em termos de resultados não gosto de olhar para trás, penso que é importante olhar para trás e ver as dificuldades que tivemos. Tivemos tempos difíceis, este ano e em anos anteriores. É um erro cair na tentação de termos um período positivo, somarmos pontos e a partir deste momento pensar que vamos disputar outros lugares. Penso que iríamos cair na tentação errada. Importante é percebermos porque estivemos tanto tempo com tanta dificuldade. Temos de ficar mais maduros, fazer uma gestão de expectativas e prepararmo-nos. Se é isto que queremos, estar mais acima, temos de mudar alguma coisa todos. Vamos mudar para melhor. Condições vão ser melhores daqui para a frente. É isso que vamos fazer. Eu como treinador também quero ajudar nessa parte. Terminar o ano e dizer que estamos melhor do que há seis, 12 meses, anos anteriores. Antes de pensarmos na Europa quando estivemos meses com dificuldades para sair deflugares difíceis."Mudança para a academia: "É fundamental. A administração e presidente sabem que é fundamental. Foi difícil. Não podemos esquecer que o clube estava num período difícil há anos, portanto demora tempo. Vemos contextos de outros clubes do nosso país que nem conseguem sobreviver. São investimentos complicados, avultados, clube vai ter essa capacidade porque é fundamental. Detalhe faz a diferença. O projeto do Famalicão é claro, é uma proposta de valorizar jogadores e uma proposta de jogo atrativo. Pessoas gostam de futebol, temos de trazer para o jogo bom futebol. Isso requer trabalho, requer condições para treinar e fazer evoluir os jogadores. E mesmo assim não é garantido. Nós vamos tentar primeiro e depois dar um passo à frente. Tentar que o objetivo seja mais alto."Renovações dos jovens: "Tenho acompanhado de perto. Tivemos, aliás, a felicidade de poder contar com muitos jogadores dos sub-23 a trabalhar connosco. Jogadores dos sub-19 que estão a trabalhar para alcançar feito histórico e penso que já alcançaram. Pela qualidade que apresentam pela competitividade. As pessoas questionam como o Famalicão está onde está a lutar pelo primeiro lugar numa liga complicada como a de sub-19. Trabalhámos com muitos desses jogadores, mas participaram nos trabalhos. Percebemos que podia surgir algo interessante. Tem acontecido. Reflexo do trabalho da academia. Há um leque de jogadores muito valioso. Isso faz parte do ADN deste Famalicão. Jogadores com potencial, qualidade, se os conseguirmos segurar ótimo. Agora temos de trabalhar com as condições qe o clube vai oferecer para serem titulares e darem alegrias."Internacionais: "Reflexo do trabalho e do rendimento que os jogadores estão a ter ao nível competitivo. É importante sentirmos isso e jogadores sentirem também. É importante. É de valorizar. É o trabalho do clube, dos jogadores, dos treinadores. O sucesso daqui a uns anos depende do que se faz hoje. Vamos tirar fruto do que estamos a fazer, do trabalho dos jogadores. Temos de ser pacientes, ter a noção e a capacidade de perceber que estamos a trabalhar bem e no sentido certo e daqui a uns anos estarão na primeira liga".