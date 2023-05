João Pedro Sousa: «Europa? Temos de ser honestos, com três jogos por disputar a diferença é grande…»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Pedro Sousa assumiu que o desgaste a que o seu plantel foi submetido nos últimos dias teve consequências no jogo frente ao Chaves.

"Sabíamos que ia ser um jogo difícil, mas fizemos uma boa partida. Nos primeiros 35 minutos controlámos o jogo, chegámos mesmo a dominá-lo, e tivemos algumas oportunidades. Nos últimos dez minutos tivemos mais dificuldades, mas ajustámos ao intervalo e voltámos a entrar bem na 2ª parte. Chegámos ao golo através de uma bola parada e até parecia que o jogo estava controlado, mas depois não conseguimos controlar quando o Chaves colocou mais homens na frente e quando projectou os laterais. Sofremos o golo numa infelicidade do Riccieli e aí sim, animicamente e fisicamente alguns jogadores acusaram alguma fadiga. Tínhamos pouco tempo para conseguir o segundo golo- o objetivo era ganhar- mas acabámos por sofrer a grande penalidade. Não vou dizer que é injusto, o Chaves conseguiu marcar", referiu o técnico.

Questionado sobre as contas pelos lugares europeus- o Famalicão fica agora a cinco pontos do 6º lugar- o treinador vincou o desejo de continuar a lutar apesar das dificuldades: "Temos de ser honestos, com três jogos por disputar a diferença é grande, mas não vamos deixar de lutar independentemente da classificação. Temos a obrigação de lutar por vencer todos os jogos, não queremos terminar a Liga nesta posição", disse ainda.