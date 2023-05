João Pedro Sousa: «Foi um bom jogo, competitivo. Fomos superiores.»

No empate entre o Vizela e o Famalicão , este sábado a contar para a Liga Bwin, o treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, considerou o nulo no marcador "um resultado justo", todavia, acredita que a sua equipa foi superior."Foi um bom jogo, competitivo. Entrámos bem na primeira parte. Fomos superiores. Estrategicamente, colocámos a equipa com linhas defensivas mais subidas do que o habitual, por forma a condicionar o Vizela, que tem mobilidade e procura espaço entre linhas. Os nossos setores tinham de estar muito juntos. Fomos fortes nesse momento, o que nos permitiu levar o jogo para a área do adversário e criar situações de finalização. Infelizmente, não conseguimos meter a bola na baliza. Permitimos algumas situações de ataque rápido do Vizela na primeira parte", expressou."Depois da expulsão, cedemos o domínio do jogo ao Vizela. Aceita-se o empate. O resultado é justo. O jogo poderia ter sido melhor, mas estamos na fase final da época", adicionou o treinador quando questionado acerca da expulsão de Leandro Sanca (jogador do Famalicão) e do seu impacto no jogo.O técnico do Famalicão confessou ainda que não pretende fazer rotação de atletas visto a época estar a terminar.