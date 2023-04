João Pedro Sousa: «Fomos superiores, sabendo que podíamos jogar com o fator emocional do adversário»

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, analisou a vitória na casa do Paços de Ferreira (1-3), a contar para a 27ª jornada da Liga Bwin."Estivemos muto bem, de uma forma global, e fizemos um jogo muito competente. Fomos superiores, sabendo que podíamos jogar com o fator emocional do adversário, o que aconteceu ao longo do jogo", referiu."O Iván Jaime fez um excelente jogo, mas decisivo foi a equipa. Ele sabe que há aspetos que precisa de melhorar e trabalha muito durante a semana, mas tem seguramente potencial para jogar noutros patamares."Ao chegarmos aos 36 pontos significa que os jogadores estão a exigir mais uma vitória no próximo jogo. Gostamos muito de vencer, mas, sobretudo, não gostamos nada de perder".