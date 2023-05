João Pedro Sousa garante que Pepe é 'mentiroso': «Nem precisamos de testemunha»

A revolta de Pepe com Colombatto: árbitro Manuel Mota tentou acalmá-lo A revolta de Pepe com Colombatto: árbitro Manuel Mota tentou acalmá-lo

Pepe acusou Santiago Colombatto de o ter chamado 'mono' - macaco em castelhano - durante o FC Porto-Famalicão, desta quinta-feira, no Estádio do Dragão, em jogo da 2ª mão da meia-final da Taça de Portugal. No final da partida, João Pedro Sousa foi confrontado com essa acusação do capitão portista e negou que tal tivesse acontecido, chamando "mentiroso" ao internacional português e a quem sustente tal posição."Sejam jogadores, treinadores, dirigentes ou polícia, quem disse que Santiago Colombatto chamou alguma coisa é mentiroso. É mentira. Eu sou testemunha, acredito no que o meu jogador disse, há testemunhas dentro do campo mas nem precisamos de testemunha. É mentira. Ponto final", sustentou o técnico do Famalicão em declarações à RTP.