João Pedro Sousa: «Já havia um crescimento antes de os resultados aparecerem»

João Pedro Sousa era um treinador satisfeito após o triunfo do Famalicão sobre o Vizela, o terceiro consecutivo dos famalicenses.

"Foi uma 1ª parte equilibrada, nenhuma das equipas conseguiu pressionar a fase de construção do adversário. Em termos estratégicos preferimos aguardar um pouco. A 1ª parte foi boa, não permitimos grandes chegadas do Vizela e criámos algumas situações no último terço. Na 2ª parte houve muita luta e as posses de bola não tiveram tanta qualidade. Houve uma reação muito forte do Vizela e, depois do golo, sentimos alguma insegurança. Apesar disso, conseguimos controlar essa situação. No meio desse equilíbrio tivemos a capacidade para chegarmos ao segundo golo e, a partir daí, quase não permitimos ocasiões ao Vizela. Sei que é fácil falar depois de vitórias, mas percebemos havia um crescimento de trás, mesmo antes de os resultados aparecerem. Houve jogos na Taça da Liga em que, mesmo com resultados que não foram os melhores, vimos coisas que queríamos introduzir no nosso jogo", referiu.

Elogiando a frescura, a velocidade e a agressividade que David Tavares, regressado de lesão, oferece à equipa, o técnico abordou ainda o momento de forma de Iván Jaime: "Ele esteve muitos meses parado devido a lesão e ainda denota alguns problemas resultantes disso. Mesmo assim, tem feito um trabalho muito bom, a nível defensivo tem ajudado muito. Tem uma grande capacidade técnica, joga bem entre linhas, por fora e por dentro e tem bola finalização. Tem de fazer mais golos dentro da área, o que tem feito não chega porque tem qualidade para mais".