João Pedro Sousa: «Jogamos em casa e queremos chegar aos 30 pontos»

O Famalicão recebe esta segunda-feira (20h15) o Casa Pia com a motivação de tentar a vitória e poder subir mais uns degraus na classificação. Apesar do otimismo, o treinador João Pedro Sousa reconhece que será um jogo difícil, tendo em conta a qualidade do adversário."Espero muitas dificuldades, porque vamos defrontar uma equipa muito competente, traz um registo longo de sucesso, desde a época passada, e uma ideia de jogo muito consolidada. Isso no nosso campeonato é muito importante. Não é por acaso que o Casa Pia, o Rio Ave e o Arouca têm um registo muito positivo. Tudo isto traz dificuldades aos adversários. Têm as ideias consolidadas e um núcleo de jogadores muito importantes que vêm da época passada. Será um desafio muito grande para nós. Mas jogamos em casa e queremos chegar aos 30 pontos.""Tem uma organização defensiva muito forte. É uma equipa que sofre poucos golos e também tem jogadores criativos na frente, com muita velocidade.""É injusto fazermos agora um balanço, não gosto de o fazer a meio. Traçámos um objetivo e estamos perto e longe de o conseguir. Perto, porque estamos a trabalhar bem, as nossas ideias passaram, estamos a ser competitivos e acreditamos que vamos continuar a ganhar jogos. Longe, porque faltam muitos jogos. Teremos de somar mais vitórias e depois faremos o balanço."Denilson fez também a antevisão do jogo com o Casa Pia, do qual antevê dificuldades. "Estão a fazer uma boa época, é uma equipa compacta e espero um adversário fechado à espera de sair no contra-ataque. Mas também estamos preparados para sobressair sobre todos os lances e ultrapassar as dificuldades que vamos encontrar.""Quando cheguei tive dificuldades, até pela Liga de onde vinha, que está abaixo do esperado. Cheguei com dificuldades físicas, mas com todo o apoio estou a conseguir fazer e encontrar a melhor forma física. Com o trabalho do dia a dia, amanhã que venha o meu primeiro golo, porque trabalho para isso."