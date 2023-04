João Pedro Sousa: «Jogo mais importante da época? Preferimos pensar que será a final da Taça»

O Famalicão vai a jogo frente ao FC Porto com a ambição total de discutir olhos nos olhos as meias-finais da Taça de Portugal e de olhos postos na passagem. João Pedro Sousa foi o porta-voz da confiança do grupo, colocando a mira no Jamor, ao qual deseja chegar depois de, há quatro anos, ter sido eliminado pelo Benfica ainda antes do jogo decisivo."Falar de estratégia… há um aspeto a considerar. Vamos imaginar que colocamos como estratégia entrar muto forte no sentido de atacarmos logo a partida e tentar marcar. Mas há um aspeto importante é se vamos ter essa capacidade e se o adversário não consegue anular. Como estratégia, podemos optar por algo muito ofensivo, mas acontecer o oposto. Era facílimo ganharmos jogos se fosse assim. A ideia, a ideia do nosso jogo, é essa. Controlar desde início para de alguma forma para assumirmos o jogo, o ataque posicional e jogar mais tempo perto da área do adversário. Muitas vezes não conseguimos. Este jogo vai ser complicado porque temos pela frente um adversário poderoso. Como objetvo e estratégia uma das coisas que vamos tentar fazer é colocar desconforto no FC Porto. Queremos um FC Porto desconfortável no jogo e até na eliminatória. Será que vamos ter essa capacidade? Será que o adversário vai anular? Estratégia passa por aí. Eliminatória a dois jogos, não há três pontos nem seis. Temos de ser equilibrados, ainda para mais frente a adversários destes. É no equilíbrio que está a chave do sucesso e do insucesso. Não vamos fugir ao que dizemos todas as semanas, objetivo é disputar para vencer.""Preferimos pensar que o jogo mais importante da época vai ser final da Taça de Portugal.""De outra forma nem estaríamos a disputar a meia-final. Jogadores foram sempre sérios a abordar eliminatórias anteriores, mesmo com equipas de escalões inferiores. Sempre com o objetivo de ir o mais longe possível. É importante para nós e para o clube outra meia-final, mas temos a consciência de que há mais um degrau para subir. Se há um jogo mais importante da época e que pode definir uma época muito boa seria jogar a final.""São contextos diferentes. Aprendemos um bocadinho, seja com meiasfinais, oitavos, seja com a Allianz Cup. Há um detalhe de que nos recordámos é que essa eliminatória foi disputada por detalhes. É exemplo que temos de trazer para aqui. Pode acontecer ser decidida no detalhe.""Não costumo olhar assim tanto para trás. Eu prefiro olhar para o último jogo que fizemos e tentar corrigir algumas coisas e potenciar outras. Outro jogo de referência foi o jogo frente ao adversário de amanhã.""Vamos assumir esse risco, percebendo que do outro lado está uma equipa extremamente agressiva, que reduz espaços com velocidade, tem um corredor central muito competitivo. Das duas uma: ou fugimos à ideia e tentamos perceber o que o jogo vai dar, ou agarramo-nos à nossa ideia e percebemos o que podemos fazer ao jogo. Arriscando, sabendo que do outro lado está uma equipa que gosta que equipas que assumam esse risco. Sabemos que é assim que estamos mais perto de ganhar o jogo.""Infelizmente, vejo um FC Porto muito forte. Aliás, como tem sido a época toda. O contexto atual da Liga transporta-se para o nosso lado. Estamos numa fase importante para nós na Liga. Com o nível de experiência que têm, com as fases finais que já disputaram... Estão a atravessar um bom momento. Independentemente dos resultados, não me recordo de mau momento do FC Porto.""Nunca falo nem nunca falei de arbitragem. Desejo bom trabalho, como desejo aos adversários e aos nossos jogadores. Acima de tudo, importante é o espetáculo, o futebol. Futebol merece a festa. Meia-final é um jogo muito importante. Que tudo corra bem a todos."