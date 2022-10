João Pedro Sousa: «Não corremos nem lutámos como nos é exigido»

O treinador João Pedro Sousa não poupou nas palavras após a derrota () do Famalicão em Arouca."Não estivemos bem desde o primeiro segundo. Nunca estivemos perto da vitória, não corremos nem lutámos como nos é exigido. Não podemos apresentar a atitude que mostrámos aqui, antes do jogo dissemos que queríamos trabalhar e lutar, mas palavras vão com o vento… Independentemente do que aconteceu no último jogo, não podíamos fazer o que fizemos aqui. Reagimos tarde às situações, complicámos o nosso próprio trabalho e nada fizemos para conseguir o golo, que nos 'caiu no bolso'", disse o técnico à Sport TV.