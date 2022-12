João Pedro Sousa: «Não nos podemos queixar»

O Famalicão foi derrotado pelo Torreense (1-0) em jogo da Allianz Cup e João Pedro Sousa apontou o dedo ao que falhou."Não nos podemos queixar do resultado porque fomos curtos no nosso processo ofensivo e para agravar fomos também curtos no nosso processo defensivo", destacou o técnico do Famalicão depois do desaire, desta sexta-feira à noite, em Torres Vedras.João Pedro Sousa esclareceu os motivos que levaram ao resultado negativo: "O jogo pedia-nos muito trabalho porque o campo estava difícil perante uma equipa como sabíamos que ia ser competente. A forma como queríamos entrar e desequilibrar o adversário não o conseguimos fazer. Quando o fizemos foi em linhas muito baixas sem conseguir magoar no último terço".E continuou: "Muitas dificuldades em chegar a zonas de finalização, cruzamentos praticamente nenhuns. Vínhamos de um jogo com 21 remates e hoje [ontem] fizemos meia dúzia".Por outro lado, o treinador da formação minhota reconheceu a qualidade do seu adversário pese embora militar num patamar inferior. "Temos que ter a noção da qualidade das equipas, independentemente de jogarem no segundo ou terceiro escalão. Sabíamos que vínhamos encontrar uma boa equipa muito bem organizada com bons jogadores e que se não fossemos fortes, trabalhadores e competentes a atacar e a defender íamos ter problemas, como tivemos com o Académico de Viseu, e desta vez o resultado ainda foi mais penalizador", conclui.