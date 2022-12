João Pedro Sousa não olha para os números: «Torreense? Não sei a classificação deles...»

Apesar do favoritismo teórico de que o Famalicão dispõe para o jogo diante do Torreense, atual 15.º classificado da Liga Sabseg, João Pedro Sousa está alerta para os perigos que podem verificar-se no embate da Allianz Cup. O técnico diz, aliás, que não olha para os números nem para a tabela, colocando o ênfase na análise e na observação."Vou ser sincero: não faço ideia da classificação do Torreense e esses números eram desconhecidos. Importante foi observar, analisar e chegar a conclusões. Uma delas é que é uma equipa competente, com qualidade. Vai trazer diferentes desafios difíceis de ultrapassar. É uma equipa com caminhos bem definidos para chegar a zonas de finalização, para tentar desequilibrar. Tem um jogo interior forte, jogo entre linhas, sempre a forçar esse tipo de jogo, com muitos jogadores no corredor central. Foi isso que observámos. Se partirmos do princípio que olhamos para a classificação e números, que não olhámos, e não nos concentrarmos nisto, vamos ter mais problemas. Não vamos cair nesse erro. Vamos encontrar uma equipa da Liga Sabseg, que tem competência e que já demonstrou que tem um jogo de qualidade. Queremos melhorar, levar problemas aos adversários e não permitir que tragam erros para o nosso lado. Não podemos fugir da mensagem de que vai ser um jogo difícil, porqu a competição é sempre difícil. Independentemente da divisão, as equipas estão bem trabalhadas, têm bons treinadores, bons jogadores.""Não posso pensar que servem de alerta. No passado já tivemos jogos com este grau de dificuldade, aí sim, o jogo da Trofense e o jogo com o Dumiense, temos de partir do principio que vamos encontrar dificuldades. Temos noção das dificuldades no nosso jogo. Caímos na incoerência de que se temos dificuldades, não são eles que vão facilitar. Vão tentar explorar. Por isso, máxima entrega, máximo trabalho.""Em termos de processo defensivo, o Torreense faz pressão inicial com 2 jogadores. Uma pressão média, mas são dois jogadores que fazem bem essa tarefa. Atrás da linha pressão, terá de haver mobilidade, temos de encontrar espaços. As linhas são curtas e percebemos onde o Torreense tem dificuldades. Aí vamos tentar explorar, mas antes desse problemas que referiu, temos de desmontar e criar problemas na primeira linha de pressão. Tentam condicionar muito o jogo. Se não desmontarmos aí, não vamos criar problemas."