João Pedro Sousa: «Não podemos esperar que as coisas aconteçam»

João Pedro Sousa elogiou a organização que tem sustentado o Rio Ave na Liga Bwin com consistência, mas também deu corpo às aspirações de prolongar o bom momento do Famalicão e, acima de tudo, arrecadar um triunfo que pode ter um peso anímico e estratégico fundamental para o resto da temporada."Vamos encontrar um adversário competente e muito difícil. O passado do Rio Ave na Liga Bwin é uma prova da sua organização. Para lá disso têm um modelo de jogo bem vincado e que nos vai trazer dificuldades, mas estamos num momento em que é fundamental olhar muito para nós por razões diferentes de há uns meses. Colectivamente estamos bem, mas queremos consolidar esta boa performance para sermos mais competitivos e mais confiantes. É tudo isso que queremos levar para o jogo sem ingenuidade, porque não podemos esperar que as coisas aconteçam. Temos de ser nós a ir à procura e, como somos mais equipa hoje, é isso que queremos levar para o campo", confidenciou João Pedro Sousa, ciente que "o Rio Ave costuma ser nevrálgico na pressão ao portador": "É um pormenor que identifica bem este nosso adversário, de modo que temos de ser dinâmicos e, com uma variante estratégica, criar os apoios para atacar a profundidade que o jogo vai reclamar".Horizonte de confiança sem descurar a importância que as duas dezenas de pontos no fecho da primeira volta podem conferir à disponibilidade do grupo para a ambição em perspectiva para o resto da temporada."Nas várias componentes onde o jogo se desenrola é fundamental perceber onde podemos evoluir colectivamente e a equipa está consciente disso, o que é bom e deixa-me muito satisfeito, mas é evidente que tudo isto assenta em resultados, de modo que queremos cumprir a nossa obrigação frente ao Rio Ave para chegar aos 20 pontos, que seria uma fasquia muito positiva atendendo ao desenrolar da época", concluiu João Pedro Sousa.