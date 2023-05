João Pedro Sousa: «Não queremos acabar em 7.º lugar»

O Famalicão defronta esta segunda-feira (19 horas) o Chaves num duelo entre equipas com ambições de chegarem ao 6.º lugar, que dá acesso à Conference League. João Pedro Sousa está convicto de que a sua equipa vai superar o adversário."Na primeira volta encontrámos um Chaves muito competente, uma equipa muito bem treinada pelo Vítor Campelos e a sua equipa técnica. Tenho um especial gosto pelo Chaves, pela sua cidade e é com muito gosto que os vejo competir na 1.ª Liga. Têm um núcleo de jogadores muito interessante. Vamos encontrar uma equipa muito bem organizada, com jogadores muito interessantes e tecnicamente evoluídos. São defensivamente muito fortes, ofensivamente muito rápidos e com capacidade acima da média. Sabemos que nos vão colocar uma série de problemas, mas vamos ter muita atenção. É uma equipa que venceu recentemente o 1.º classificado em sua casa. Uma equipa muito consistente, que nunca se desorganiza. Estamos diferentes para melhor, embora dentro da mesma ideia. Fomos alterando o plano estratégico com o passar dos jogos.""Os nossos objetivos mínimos já foram alcançados, que eram conseguir a permanência. Agora é importante o clube tomar as suas decisões e executá-las para sermos mais consistentes na próxima época. Neste momento vamos lutar pelo que podemos alcançar, não queremos acabar em 7.º lugar e se chegarmos ao 6.º, vamos tentar o 5.º. Isto independentemente de dar uma classificação europeia. Sentimos que temos essa capacidade"