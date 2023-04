João Pedro Sousa nega gestão a pensar no FC Porto: «Primeiro o jogo com o Marítimo e só este»

A meia-final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto, aproxima-se a passos largos, mas antes o Famalicão vai a jogo diante do Marítimo, num embate a contar para o campeonato. João Pedro Sousa quer o foco só e apenas nesse jogo e rejeita qualquer hipótese de gerir a pensar no duelo de quarta-feira."Várias dificuldades, perante uma boa equipa, com valores individuais, valor coletivo, bem preparada por um excelente treinador. A equipa vem em evolução. Claramente resultados negativos que teve, mas que não foi coincidente com a qualidade que o Maritimo foi apresentando. Poderia ter mais pontos do que tem, mas recupera distâncias para adversários acima e isso permite pensar que pode evitar a descida de divisão direta ou pelo playoff. É um jogo importante para eles porque estão perto do clube imediatamente acima. Mas isso, para nós, não muda nada e não condiciona. Temos de ter a consciência de não olharmos para a classificação e percebermos que o jogo poderá menos difícil ou fácil. Não vai acontecer. A diferença de qualidade é pequena, os jogos são sempre muito competitivos. Estamos a falar de jogos que por vezes são definidos no detalhe. Esperamos um jogo difícil. Se pudéssemos pôr um termo de compração em termos de dificuldade, poderia olhar para o último jogo. Vamos ter um jogo muito difícil como no último jogo. Vamos ter de trabalhar muito, jogar bem, tentar impor o nosso jogo, esperar que o adversário erre, forçar isso. Vamos procurar um bom resultado.""Nem pensar. Este jogo é muito importante. Tudo definido para nós não está. O Santiago [Colombatto] está aqui e não gosta de perder, não sabe perder. É muito importante a ambição que temos de ganhar. Queremos ganhar. Somos pagos para isso, eestamos num clube ambicioso, clube que tem adeptos que gostam muito do seu emblema. Nunca gerir um jogo para atacar o próximo. Vamos disputar este jogo com o objetivo de ganhar. Mal termine este jogo, estes jogadores vão começar a treinar para preparar o jogo de quarta. Primeiro este e só este. Temos vários dias para preparar. Não há motivo para gerir. Não vejo necessidade.""O rendimento diz-nos isso. Os resultados também, as vitórias foram aparecendo. Importante é ganharmos dentro do processo que idealizámos. Idealizámos uma forma de jogar e de atacar os jogos muito específica, com issto conseguimos trazer vitórias. Dá segurança no trabalho, na resposta dos jogadores. Acreditam na proposta e estamos mais fortes a todos os níveis. Todas as equipas passam por estes momentos. É fruto do trabalho, das semanas que vão passando. Sem esquecer que a confiança é outra do que há uns meses. Jogadores estão mais confiantes, treinadores também, adeptos também. Temos de aproveitar o momento, sem tirar pé do acelerador. Os jogos são todos muito complicados.""Passa por aí o nós não falarmos da Europa. Não o fazemos porque há coisas em que temos de evoluir. Não faz sentido passar alguns meses com tantas dificuldades e de um momento para o outro assumir uma coisa que não é hoje que temos de fazer se não conseguirmos esse feito de somarmos três vitórias seguidas. Primeiro temos de fazer isso e depois sim pensar em lugares superiores. Objetivo é manter, ganhar o próximo jogo e tentar subir mais um degrau. Objetivos a longo prazo com metas superiores a eestas não é razoável. Temos de ser mais constantes nas vitórias. Temos de preparar o futuro a dar seguimento a esta segunda volta. Prometemos um campeonato de tanquilidade e, mal acabou a 1.ª volta, disse que a 2.ª ia ser melhor. O objetivo importante é fazer várias vezes a terceira vitória para depois pensar em lugares europeus.""É a minha obrigação estar atento. Estou atento ao campeonato dos sub-23, temos jogadores que tem transitado entre equipas. O Otávio, que amanhã vai ser titular, começou nos sub-23. É a minha obrigação estar atento. Estou atento ao campeonato dos sub-23, temos jogadores que tem transitado entre equipas. O Otávio, que amanhã vai ser titular, começou nos sub-23. E também estou atento aos sub-19. Não só pela prestação. Chegámos a chamar sete jogadores aos treinos e eles até estavam em momento difícil. Fomos chamando jogadores e conhecendo e percebemos que há jogadores com muita qualidade. Independentemente dos resultados. Juntámos um naipe com qualidade. Têm apresentado rendimento muito bom. Temos um grupo vasto para seguir com atenção. 